В Рузском муниципальном округе дали старт турниру по водному поло памяти участника СВО Ивана Лукина

Во Дворце водных видов спорта «Руза» стартовал турнир по водному поло среди юношей и девушек до 15 лет, посвященный памяти Ивана Лукина. Иван Лукин, уроженец Рузы, трагически погиб в ходе специальной операции, защищая интересы своей родины. Этот геройски поступивший моряк-пехотинец посмертно удостоен ордена Мужества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.