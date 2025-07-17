В Рузской библиотеке провели обучающие занятия по компьютерной грамотности

В Рузской центральной библиотеке состоялось очередное занятие по компьютерной грамотности «Азбука интернета». Обучение прошло под руководством директора Централизованной библиотечной системы Рузского муниципального округа Новеллы Любиной, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники получили базовые знания о работе в интернете и освоили современные цифровые технологии.

Программа обучения включала знакомство с основными понятиями: браузер, поисковая система, гиперссылки. Были показаны различные способы подключения к интернету и научились эффективно искать информацию в сети. Особое внимание уделили практическим навыкам сохранения данных на компьютере.

«Полученные знания значительно облегчают повседневную жизнь и открывают новые возможности для общения и получения информации. Серия наших обучающих занятий продолжается, чтобы как можно больше долголетов смогло освоить современные технологии и использовать их для улучшения качества жизни,» — отметила директор Централизованной библиотечной системы Рузского муниципального округа Новелла Любина.

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