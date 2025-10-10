В Рузе волонтеры привели в порядок воинское захоронение

Волонтеры Рузского муниципального округа из Тучковской школы № 2 вновь проявили инициативу и приняли участие в добром деле. На этот раз объектом внимания ребят стала территория воинского захоронения, которую они привели в порядок в рамках ежегодной акции «Обелиск».

Вооружившись инструментами, школьники провели тщательную уборку: очистили территорию братской могилы от накопившейся грязи, собрали и аккуратно уложили опавшую листву, подметали дорожки и вымывали надгробия вместе с памятниками и мемориальными табличками. Благодаря усилиям юных волонтеров, местность приобрела аккуратный и торжественный облик.

«Акция „Обелиск“ является значимым событием нашего марафона добровольческих мероприятий. Помимо улучшения внешнего вида мест памяти погибших воинов, мероприятие помогает молодежи глубже осознать свою связь с историей Родины и воспитывать уважение к подвигам предков», — подчеркнули представители Молодежного центра Рузы.

«Ребята из Тучково внесли вклад в сохранение исторической памяти и традиций своего региона, сделав благое дело, которое несомненно оценят жители округа и гости поселка,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.