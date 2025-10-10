В Рузе в честь Всемирного дня учителя пройдут краеведческие чтения

Рузский краеведческий музей приглашает жителей и гостей Рузского муниципального округа на уникальное мероприятие, посвященное Всемирному дню учителя. 11 октября состоится встреча краеведческих чтений под названием «Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени!», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенность мероприятия заключается в том, что организаторы предлагают посетителям стать не просто пассивными слушателями, а полноценными участниками встречи. Музей открывает двери для всех, кто хочет поделиться своими историями и воспоминаниями о школьных годах.

В программе чтений запланировано обсуждение педагогического пути двух выдающихся учителей Колюбакинской школы — Т. И. Бирюковой и Е. И. Веденеевой. Их опыт и вклад в развитие образования станут центральной темой обсуждения.

Организаторы приглашают всех желающих принести материалы из личных архивов. Приветствуются рассказы об учителях Рузского округа, фотографии школьных лет и воспоминания о любимых педагогах. Каждому участнику будет предоставлена возможность выступить и поделиться своими теплыми историями о наставниках.

Встреча состоится 11 октября в 13:00 по адресу: г. Руза, площадь Партизан, дом 14. Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 12 лет.

«Важно отметить, что данное событие проводится в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма Рузского муниципального округа, которая успешно реализуется на территории региона,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.