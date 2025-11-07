В Рузе установили информацию о красноармейцах, погибших зимой 1941–1942 годов

Стараниями подмосковных поисковиков приоткрыта еще одна неизвестная и печальная страница истории битвы за Москву. К жительнице Рузского муниципального округа Ольге Николаевне Барышевой, много лет отдавшей поисковой работе, с просьбой о сотрудничестве обратился руководитель военно-исторического клуба «Вечный огонь» из Кубинки Алексей Кобяков. Он предложил ей уточнить данные о красноармейцах-лыжниках, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Московской области. Информацию о них он почерпнул из воспоминаний фронтовика, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ветеран 5-й армии И. С. Ткаченко, как выяснилось, в своих мемуарах упомянул об одном из неизвестных эпизодов битвы за Москву, имеющим отношение к нашей малой родине: «…мой земляк разведчик Николай Черепанов… сопровождал через линию фронта в ноябре месяце в Якшино отряд московских комсомольцев. Попытка проникнуть в тыл противника лыжников — военнослужащих войск МВД — успеха не имела. Потеряв весь командный состав и большинство бойцов, остатки отряда вернулись в Асаково…». Алексей Кобяков выяснил, что в декабре 1941 года группа каких-то лыжников действительно пыталась прорваться в тыл немцев, засевших между Еремино и Якшино (деревни Одинцовского округа Московской области, ныне входят в городское поселение Кубинка — прим.авт.). Но тот прорыв закончился трагедией. Что это были за лыжники?

По словам жителей Еремино, в 1950-е годы где-то в тех местах был установлен обелиск в честь погибших в каком-то бою, но потом он исчез.

Ольгу Барышеву эта информация заинтересовала. Если в контексте Рузского района упоминаются лыжники, значит, это зима 1941–1942 годов. Поскольку МВД в то время не существовало, вероятнее всего, предположила она, в походе могли принимать участие бойцы НКВД — Народного комиссариата внутренних дел СССР.

За разъяснениями Ольга Николаевна обратилась в Российский государственный военный архив (РГВА) в Москве. В ходе долгой работы в архивах она нашла дело № 28 из фонда 32886, с которого, к слову, совсем недавно сняли гриф секретности. Кропотливую бумажную работу ружанка провела на основе этих материалов. Выяснилось, что это была группа 150-го стрелкового полка войск НКВД 11-й стрелковой дивизии НКВД. Поработать непосредственно на местности, имеющей отношение к делу, ей помогли ребята из регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из старониколаевского отделения Нестеровского лицея под руководством Ксении Сергеевны Обуховой. И вот что они узнали.

Нижеследующие военные донесения подверглись незначительной авторской обработке с целью убрать сокращения, которые могут быть неизвестны или непонятны читателю.

Из донесений начальнику оперативной группы Можайского сектора НКВД СССР капитану государственной безопасности товарищу Бобченко:

«Доношу Вам о том, что через территорию, обороняемую 82-й мотострелковой дивизией, 28 декабря 1941 года можно перебросить в тыл противника намечаемую группу 50-70 человек. Командованию 82-й дивизии желательно, чтобы указанная группа была переброшена именно 28 декабря. Для организации переброски уже есть договоренность. Район переброски — западнее деревни Еремино. Желательный объект движения группы (вернее, групп) — шоссе, идущее от Старой Рузы на Дорохово, на участках деревни Макеиха — Дорохово, Верея, через Симбухово — Дорохово и западнее Дорохово, узел дорог в районе высоты 197.7.

По имеющимся данным агентуры и военной разведки, противник оттягивает по этим дорогам артиллерию (дальнобойную) и технику. Высказано желание, чтобы на этот участок 29 или 30 декабря 1941 года перебросить группу с диверсионными целями для уничтожения техники противника, которая может переправляться по дорогам, идущим от Б. Семенычей — Маурино, Якшино, Головково».

Младший лейтенант госбезопасности Старков, 27 декабря 1941 года.

