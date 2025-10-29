В Рузе рассказали о новых схемах телефонного мошенничества

По его словам, злоумышленники часто звонят через мессенджеры, притворяясь работниками банков. Эксперт подчеркнул главное правило: «никогда не называйте им данные паспорта, карт и коды из СМС». При подозрительном звонке диалог нужно немедленно прекратить и сообщить о случившемся в полицию. Специалист также призвал граждан быть бдительными, отметив, что жертвами преступников становятся в том числе и молодые люди.