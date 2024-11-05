сегодня в 16:49

В Рузе проверили ход ремонтных работ в котельной

По поручению главы Рузского городского округа Николая Пархоменко организована проверка ремонта городской котельной. Замглавы Рузского городского округа Инна Лапшина совместно с представителями Рузской городской прокуратуры осуществили мониторинг хода работ котельной по адресу: город Руза, Промзона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время из 4-х котлов производятся обмуровочные работы котла № 2, а также ведется подготовка к обмуровочным работам котла № 1.

Котельная работает в штатном режиме: услуги горячего водоснабжения и центрального отопления населению подаются без перебоев.

Такие работы необходимы для поддержания работоспособности и безопасности городской котельной. Это обеспечит надежность и эффективность работы оборудования.

Котельная продолжает функционировать в штатном режиме, предоставляя услуги горячего водоснабжения и центрального отопления населению без перебоев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.