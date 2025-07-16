В соццентр «Орехово-Зуевский» поступило новое оборудование

В социальном центре «Орехово-Зуевский» появилось уникальное оборудование для реабилитации детей с инвалидностью и ограничением по здоровью. Новые возможности стали доступны благодаря поддержке регионального министерства социального развития, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реабилитационные отделения пополнились кушеткой бесконтактного массажа «АкваСПА» и массажным креслом-тренажером. Кушетка «АкваСПА» — это сухой водный массаж, при котором струи теплой воды воздействуют на тело через эластичную поверхность, не создавая прямого контакта с водой. Массаж мягкий, но глубокий — тепловая и виброакустическая стимуляция проникает в мышцы, улучшает кровообращение, снимает спазмы и способствует общему расслаблению.

Дополнительно в массажном кабинете установлено многофункциональное кресло, прорабатывающее все группы мышц: от головы и шейно-воротниковой зоны до стоп. Особенность системы — функция мягкой растяжки позвоночника, что особенно важно для детей, страдающих от последствий нарушений опорно-двигательного аппарата и длительных нагрузок.

Массажное кресло позволяет наращивать мышечную силу, снижать спастику, увеличивать амплитуду движений в суставах, снимать напряжение и усталость. Аппарат рекомендован для взрослых детей и подростков — конструкция и функции адаптированы под их анатомические особенности и весовую нагрузку.

Оборудование используется как часть индивидуальных реабилитационных маршрутов и уже дает положительные результаты. Кроме этого, оно необходимо при курсовой реабилитации по проекту «КРИА» и включено в стандарты реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.