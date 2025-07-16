Ремонт муниципальных дорог в Орехово-Зуевском округе выполнен более чем на 70%

Подведены промежуточные итоги ремонта дорог в Орехово-Зуевском округе. В план на 2025 год вошли 14 участков муниципальных автомобильных дорог. Общая площадь ремонта — почти 98 тыс. кв. м. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 70%, сообщает пресс-служба администрации округа.

Завершены:

г. Орехово-Зуево, проезд Горячевой, от ул. Западная до профилактория ХБК

г. Орехово-Зуево, ул. Лопатина

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина (участок от ул. Северная до ул. Саввы Морозова)

г. Орехово-Зуево, ул. Сухоборская (от пересечения ул. Ленина до эстакады)

г. Дрезна, ул. Революции.

г. Дрезна, Школа-Башня

г. Куровское, ул. Вокзальная

г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая (участок 1)

г. Орехово-Зуево, ул. Воровского

В процессе работ:

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта

г. Орехово-Зуево, ул. Иванова

г. Ликино-Дулево, кольцевое движение до ул. 1 Мая, 22 д.

г. Орехово-Зуево, ул. Сухоборская (участок 2) (дублер).

г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина

«Участок на улице Галочкина — один из самых масштабных в программе, и не только по протяженности. В рамках ремонта дороги здесь идет монтаж участка ливневой канализации. Это поможет решить давнюю проблему с подтоплениями на пересечении с улицей Муранова», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Параллельно ведется ремонт региональных дорог. В этом году программа включает 9 участков протяженностью почти 40 км. Здесь также выполнено свыше 70% запланированных работ.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.