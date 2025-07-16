В Подмосковье вынесли приговор по делу о незаконном обороте 115 кг наркотиков

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Алексея Саблина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что в 2023 году подсудимый совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, оборудовали лабораторию на двух земельных участках с четырьмя нежилыми постройками на территории муниципального округа Лотошино, где незаконно изготовили и хранили наркотическое средство — метилэфедрон в целях последующего сбыта.

Также злоумышленники хранили прекурсоры наркотического средства вблизи указанных построек.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 12 ноября 2023 года, из незаконного оборота изъято более 115 кг наркотических средств и их прекурсоров общей массой свыше 21 кг.

Суд приговорил Саблина к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение поддерживал представитель уголовно-судебного управления прокуратуры области.

Кроме того, приговором суда в доход государства конфискованы два земельных участка и жилой дом, где была оборудована лаборатория.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.