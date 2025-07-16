Члена ассоциации ветеранов СВО Балашихи отобрали на программу «Герои Подмосковья»

Член Балашихинского отделения ассоциации ветеранов СВО Андрей Бычин прошел отбор на участие в региональной программе «Герои Подмосковья». Она является продолжением проекта «Время Героев», созданного по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Андрей Бычин в июне 2022 года ушел добровольцем на фронт, где служил разведчиком-гранатометчиком в 57-м мотострелковом полку. Мотивацией к участию в СВО стало стремление выполнить долг перед Родиной и не допустить повторения трагедий, пережитых его семьей в годы Великой Отечественной войны.

За проявленное мужество и доблесть награжден медалью Суворова, медалью «За храбрость», медалью «За боевые заслуги», медалью «За отличие в службе в Сухопутных войсках», а также наградой за участие в отражении Харьковского контрнаступления.

В феврале 2024 года, находясь в боевой обстановке с ранением, он эвакуировался из зоны обстрела 120-миллиметровыми минами, предотвратив гибель всей эвакуационной группы, за что был удостоен медали Суворова.

В рамках программы участники пройдут годовое обучение, разработанное совместно с РАНХиГС. Наставниками финалистов станут члены правительства Московской области, руководители муниципальных учреждений, депутаты Госдумы и Мособлдумы.

Ассоциации ветеранов СВО начала работу в Балашихе в марте 2025 года. Ее цель — оказание комплексной поддержки ветеранам специальной военной операции и их семьям, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Вступить в Ассоциацию может каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для этого необходимо написать заявление по адресу: г. о. Балашиха, Московский проспект, 13 (Понедельник — пятница с 9:00 до 18:00).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.