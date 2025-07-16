Глава Чехова проконтролировал обустройство автодороги в Стремилово

Глава округа Чехов Михаил Собакин провел мониторинг хода работ по обустройству автомобильной дороги, ведущей к участкам многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тема ремонта дорог стала одной из центральных на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

В муниципальном округе Чехов в текущем году будут отремонтированы 22 муниципальные и 11 региональных дорог, в том числе 3 к участкам многодетных семей в Стремилове, Алферове и Сенине.

Глава округа Михаил Собакин встретился с представителем подрядной организации, выполняющей работы по обустройству дороги в Стремилове по ул. Гололобовой.

На сегодняшний день на дороге длиной 1,82 км с площадью покрытия более 8 тысяч квадратных метров полностью завершен этап устройства твердого основания: выровнен грунт, под основание уложены геотекстиль и выравнивающие слои оснований из песка, а сама дорога шириной 3,5 м полностью уложена щебнем и уплотнена. Вдоль всей дороги обустроены водоотводные кюветы и смонтированы водопропускные трубы в местах пересечений и примыканий для обеспечения эффективного дренажа.

«Поручил подрядчику, где это возможно, расширить дорожное полотно, а также организовать несколько разъездных карманов и установить сигнальные столбы для повышения безопасности движения», — отметил Михаил Собакин.

С 2011 года в селе Стремилово участки получили 93 многодетные семьи.

В текущем году на территории округа подготовлено 77 участков, к сентябрю будет сформировано еще около 40.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.