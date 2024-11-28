В Рузе провели занятие «Внимательный пешеход»

Библиотекарь провела интерактивное занятие на тему «Внимательный пешеход», обсудили правила дорожного движения, сыграли в игру «Светофор» и посмотрели одну из серий мультфильма «Три кота», которая увлекла маленьких зрителей и напомнила им важность всех дорожных знаков. Специальный акцент беседы сделали на светоотражающих элементах на одежде, сумках, обуви. Быть заметным на дороге чрезвычайно важно, особенно зимой, когда день становится короче и темнеет очень быстро.

Беседа получилась очень весёлой и познавательной, такой опыт помогает малышам лучше понять правила дорожного движения и делать мир безопаснее.

Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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