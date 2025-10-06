В Рузе провели «Осенний марафон» для серебряных волонтеров

В Молодёжном центре Рузского муниципального округа состоялось яркое и запоминающееся мероприятие для серебряных волонтёров — интерактивная программа «Осенний марафон». Организаторами мероприятия выступили сотрудники центра при поддержке волонтёров ресурсного центра, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа мероприятия включала в себя несколько увлекательных этапов. Главным событием стал исторический квиз «Руза — город исторический», где участники проверяли свои знания о родном крае. Вопросы охватывали различные аспекты: от исторических достижений города до особенностей его географии и знаменитых жителей.

Второй частью интерактива стала музыкальная викторина «Угадай мелодию». Участникам предстояло справиться с 12 заданиями, где требовалось по минусовому исполнению определить название песни.

Кульминацией мероприятия стал танцевальный батл, который позволил серебряным волонтерам продемонстрировать свои творческие способности и зарядиться позитивными эмоциями.

Оценивали выступления участников компетентное жюри в составе директора Молодежного центра Татьяны Лысенко и ее заместителя Анны Дергачевой. Они отметили высокий уровень подготовки и энтузиазм всех участников.

"Мероприятие стало отличным примером того, как можно интересно и с пользой организовать досуг старшего поколения, поддерживая их активность и вовлеченность в общественную жизнь округа", - отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.