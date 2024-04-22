В Рузе прошли марафон и форум «Будь в теме!»

На базе учебно-реабилитационного молодежного центра «Алмаз» в Рузе завершился форум по профилактике негативных явлений в молодежной среде «Будь в теме!», передает пресс-служба администрации городского округа Руза.

Лидером в марафоне сезона 2023–2024 года стал Нестеровский лицей, второе место завоевала Космодемьянская школа, третье досталось Рузской школе № 3. Они получили кубки, дипломы и подарочные сертификаты от ОЗОНа. Кроме того, дирекция Молодежки наградила учащихся из Космодемьянского в номинациях «Лучший школьный пресс-центр» и «Лучший волонтерский отряд».

Шестой молодежный двухдневный форум «Будь в теме!» прошел на базе «Алмаза» и включил в себя следующие образовательные блоки: «Нейрогимнастика» от нейропсихолога и сотрудника Молодежного центра Натальи Илларионовой; «Психосоматика» от руководителя детского коррекционного центра города Москвы Ольги Сандаловой; «Здоровым быть модно!» от тренера по кроссфиту Юрия Честных; «Современные танцы» от инструкторов танцевальных направлений Виктории Федоровой и Мариеты Дадян; «Безопасная молодежная среда» от руководителя местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сотрудника Молодежного центра Всеволода Варфоломеева и доцента кафедры уголовного процесса, кандидата юридических наук Владимира Нечаева; «Основы первой помощи и транспортировка пострадавших» от добровольцев-спасателей Одинцовского местного отделения ВСКС Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.