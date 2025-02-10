В Рузе прошла игротека «Октагон»

В Рузской центральной библиотеке прошла игротека «Октагон», веселая встреча собрала много мальчиков и девочек, которые с удовольствием погрузились в мир настольных игр. В перерывах между партиями ребята также читали книги, что создавало атмосферу творчества и уюта, сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

На информационной панели все желающие могли проверить свои знания в разнообразных викторинах. Это возможность узнать много нового в игровой форме. Рузская центральная библиотека приглашает всех желающих на игротеку «Октагон». Играйте с удовольствием. А если кто-то любит головоломки, то здесь есть множество книг с занимательными вопросами для юных читателей.

Играть в настольные игры полезно для детей, так как это развивает стратегическое мышление, социальные навыки, креативность, умение разрешать конфликты и эмоциональный интеллект.

Мероприятие прошло в рамках программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского муниципального округа.

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