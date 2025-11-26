26 ноября в Рузском муниципальном округе состоялся XIV ежегодный фестиваль книги и чтения «Читающее Тучково». Это значимое культурное событие стало результатом совместного проекта Тучковской детской библиотеки и Центра Культуры и Искусств рабочего поселка Тучково, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Тема фестиваля в 2025 году — «Мое детство — война». Выбор тематики не случаен — в год 80-летия Великой Победы организаторы решили уделить особое внимание сохранению памяти о военном детстве.

Торжественное открытие фестиваля посетили высокопоставленные гости: заместитель Главы Рузского муниципального округа Т. А. Пирогова, начальник управления культуры С. В. Родионова, начальник территориального отдела Тучково В. К. Русаков, директор МБУК РГО «ЦБС» Н. В. Любина, представитель Совета Ветеранов В. В. Сидоров и участники организации «Дети войны».

В рамках фестиваля был подведен итог творческого конкурса «Победа — это значит жизнь», организованного детской библиотекой. Конкурс был посвящен детям, чье детство пришлось на военные годы. Победителям конкурса вручили почетные грамоты и подарки.

Масштаб мероприятия впечатлил всех участников — фестиваль собрал более 300 человек. Директор МБУК РМО «ЦБС» Н. В. Любина отметила растущий интерес к фестивалю и пожелала школьникам, чтобы книги оставались их верными друзьями и наставниками.

Ярким моментом праздника стали выступления творческих коллективов Центра Культуры и искусств Тучково, которые украсили мероприятие своим искусством.

Фестиваль стал не просто праздником книги, но и важным событием в культурной жизни округа, способствующим сохранению исторической памяти и развитию читательской культуры среди молодежи.

Организаторы выражают благодарность всем участникам и гостям фестиваля за активное участие и надеются на дальнейшее развитие этого важного культурного проекта.

