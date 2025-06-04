В Рузе пройдет III этап Всероссийской акции по очистке берегов «Вода России»

На территории Московской области продолжается Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». 10 июня в Рузском округе состоится третья в этом году акция по очистке берегов. Она будет проходить на берегу Рузского водохранилища в деревне Лужки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция «Вода России» («Берег добрых дел») проводится ежегодно с 2014 года и каждый год собирает все больше участников. Присоединиться к участию могут все желающие.

Начало данного мероприятия намечено на 15:30. Организатором является администрация Рузского муниципального округа.

«Присоединяйтесь! Эта акция очень важна, чтобы сохранить уникальную природу Рузского округа с его неповторимой экологией», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей.

«Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно» — заявил Воробьев.