В Рузе проходит голосование за объект, который будет благоустроен

В Рузском муниципальном округе стартовало голосование за объект благоустройства для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Принять участие в голосовании может любой желающий в возрасте от 14 лет. В Рузе для благоустройства можно выбрать следующие объекты:

— сквер на улице Средне-Зарецкой у домов № 6 и № 8;

— «Рузский круговой парк» с началом на исторической территории Рузского Кремля — ПКиО «Городок»;

— Сквер «Нижнее Лукоморье».

Можно также предложить свой вариант. Чтобы сделать выбор, нужно пройти по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6999841684227c74ced42585/.

Голосование проходит до 11 марта включительно. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — создание нового облика городов на территории России.

«Благоустройство городских объектов имеет важнейшее значение. Это и место для прогулок и отдыха жителей, и просто красивое пространство, куда приятно пригласить друзей. Но еще важнее, когда горожане сами могут выбрать место для благоустройства, ведь кому как не им знать, где необходимо навести порядок. Приглашаю ружан принять участие в голосовании!», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.