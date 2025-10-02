В Рузе подвели итоги конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции»

В отделе ОМВД России «Рузский» подвели итоги местного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего было представлено 15 работ от детей сотрудников и служащих полиции, членов профсоюза ОМВД, а также от юных художников из Центра детского творчества Рузы и семейного центра «Созвездие» в возрасте от 5 до 13 лет. В отдельную номинацию выделили рисунки, посвященные специальной военной операции. Воспитанники «Созвездия», кстати, нарисовали красками портреты реальных военнослужащих, которые приходили к ним в гости.

В конкурсе приняли участие Александр Аристов (10 лет), Кирилл Боков (14 лет), Петр Дмитренко (11 лет), Марина Дроздова (14 лет), Валерия Иванова (10 лет), Лиана Иванова (13 лет), Мария Иванова (13 лет), Лола Киселева (7 лет), Владислава Кривоножко (9 лет), Мария Кузнецова (14 лет), Мария Лапшина (13 лет), Елизавета Макеева (13 лет), Яна Нилова (10 лет), Александр Овечкин (8 лет), Захар и Гордей Сароченковы (10 и 5 лет).

Нелегкий выбор предстояло сделать жюри, в состав которого вошли командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции подполковник Павел Злобов, старший инспектор штаба и председатель первичной профсоюзной организации майор внутренней службы Светлана Полищук, инспектор штаба Ольга Новикова и член общественного совета при ОМВД Татьяна Лысенко.

В итоге портрет реального участника СВО, выполненный 13-летней Лианой Ивановой из «Созвездия», занял первое место в соответствующей номинации.

Рисунок ученицы 3 класса гимназии № 1 из деревни Нововолково Владиславы Кривоножко посвящен работе сотрудников полиции, которые проводят расследование на месте преступления по горячим следам. Работа заняла первое место в младшей возрастной категории.

Первое место в категории до 11 лет занял рисунок 10-летней Яны Ниловой из «Созвездия» под названием «Брат» — изображен полицейский с собакой во время патрулирования железнодорожного перрона.

13-летняя Елизавета Макеева из Центра детского творчества выполнила великолепный карандашный портрет сотрудника правоохранительных органов. За реалистичность и мастерство работа удостоилась высшей похвалы членов жюри, заняв первое место в своей возрастной категории.

Приз симпатий общественного совета достался рисунку «Чери и мама», на котором изображена сотрудница кавалерийского взвода патрульно-постовой службы со своей лошадью. Автор — 13-летняя Мария Иванова из «Созвездия».

Общим решением жюри рисунки были отобраны для участия в областном этапе конкурса.

«Благодарю всех участников конкурса за творческое вдохновение и глубокий смысл каждой работы. Ваш вклад в воспитание подрастающего поколения неоценим. Желаю дальнейших успехов и новых побед в творчестве!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

