В Рузе почтили память жертв террористических актов

Памятная акция прошла на территории музея истории Рузской милиции. Наши волонтеры, ветераны ОМВД, сотрудники полиции и музея собрались, чтобы отдать дань памяти погибшим во время террористических актов в Беслане, Крокус Сити Холле, Москве, Буденновске и других городах нашей страны.

«Террористические акты направлены против гражданского населения нашей страны, чтобы посеять панику и вызвать у нас страх. К сожалению, великая Россия имеет много примеров террористических действий: трагедии в Беслане в 2004 году, Буденновске, где произошел массовый захват заложников террористами в июне 1995 года, Крокус Сити Холле и на Дубровке. Подобные действия на территории нашей страны не заканчиваются и продолжаются в Курской и Белгородской областях. Мы всегда должны помнить имена тех, кто погиб, тех, кто проявил мужество и пожертвовал жизнью, спасая заложников. Мне приятно сегодня находиться тут с ветеранами, которые прошли тяжелый жизненный путь и не понаслышке знают, что такое терроризм, а также рад, что здесь находится и молодое поколение. Запомните, что любой террористический акт — это ужасное преступление, прощения которому нет и быть не может», — сообщил вице-адмирал в отставке Владимир Доброскоченко.

Участники акции почтили память жертв минутой молчания, зажгли лампады и возложили цветы.

Помимо этого, нашим волонтерам провели экскурсию по музею: рассказали о специфике деятельности сотрудников внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, об основных этапах развития правоохранительных органов и их задачах. Примечательно, что этот ведомственный музей располагается близ действующих подразделений ОВД и находится в отреставрированном помещении изолятора временного содержания. Экспозиционная площадь составляет 84 квадратных метра. Все представленные экспонаты — это оружие, личные вещи и документы сотрудников милиции, военное снаряжение, вооружение милиционеров времен Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.