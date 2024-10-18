В Рузе передали символы военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!»

сегодня в 06:24

В Центре культуры и искусства Рузы прошла торжественная передача символов военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!», сообщили в пресс-службе округа.

Старт эстафете, посвященной участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, работникам тыла, малолетним узникам концентрационных лагерей, вдовам участников Великой Отечественной войны, был дан в год 70-летия Великой Победы.

Специально к мероприятию творческие коллективы Рузского городского округа подготовили концертную программу, в которой прозвучали известные патриотические песни.

Кульминацией стала передача символов - знамени Победы, как официального символа Победы над фашизмом, медали «За оборону Москвы», которой награждали участников обороны города, и шапки-ушанки - неотъемлемой части формы советских солдат.

"Очень почётно, что наш населенный пункт воинской доблести принимает участие в такой важной эстафете, мы не допустим, чтобы у будущих поколений стёрлась память о героических подвигах наших предков!" - сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.