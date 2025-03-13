В Рузе открылся обновленный офис Сбера

В Рузском муниципальном округе, по адресу: г. Руза, ул. Социалистическая, д. 29, открылось обновленное отделение Сбера. Пространство офиса стало более просторным и комфортным для посетителей: большинство услуг теперь доступно в любой удобной локации. Клиенты могут получить как традиционные финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы.

«Современные технологии — это не только про инновации, но и про заботу о людях. Наш новый офис в Рузе создан для того, чтобы каждый житель города мог получить доступ к самым современным финансовым услугам, которые сделают жизнь комфортнее. Мы стремимся к тому, чтобы технологии стали надежным помощником для жителей — в повседневных делах, реализации идей и достижении целей», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

В зоне SberDevices представлены умные устройства и гаджеты для умного дома от Sber: музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, и многое другое. В отделении появились игровая зона для детей.

«Открытие офиса Сбера нового формата в Рузе — это не просто шаг в развитии нашего города, это возможность для каждого жителя стать ближе к современным финансовым услугам, получить новые инструменты для реализации своих идей и улучшения качества жизни. Благодарю Сбер за вклад в развитие Рузы и за то, что помогает нам строить будущее, где каждый человек чувствует поддержку и уверенность», — подчеркнула заместитель главы Рузского муниципального округа Валентина Буздина.

В обновленном офисе клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, получить помощь в поиске новой работы, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля или поиска / выкупа автомобиля «под ключ», подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

«Открытие нового офиса Сбера — это настоящий подарок для всех жителей Рузы! Теперь у нас есть современное пространство, где можно быстро и удобно решить любые финансовые вопросы, а также получить полезные нефинансовые услуги. Очень приятно видеть, как Руза развивается, а мы, жители, чувствуем заботу и поддержку. Спасибо за такие важные перемены», — сказала житель города Руза Екатерина Ситнева.