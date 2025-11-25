сегодня в 19:51

В Рузе откроется вторая группа для детей с расстройствами аутистического спектра

Знаменательное событие произошло в дошкольном отделении Гимназии № 1 города Рузы. 25 ноября состоялось стратегическое совещание, посвященное развитию специального образования в округе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В совещании приняли участие значимые представители власти и образования: депутат Московской областной Думы Лидия Николаевна Антонова, начальник Управления образования Александр Александрович Игнатьев и председатель Совета депутатов Рузского муниципального округа Ирина Алексеевна Вереина.

Основной темой встречи стало успешное функционирование существующей группы для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Участники совещания лично оценили работу специалистов и прогресс в развитии воспитанников.

Положительный опыт действующей группы стал основанием для важного решения. С 1 января 2026 года в Рузе откроется вторая специализированная группа для детей с РАС.

Новая группа расположится по адресу: город Руза, улица Микрорайон, дом 5 (дошкольное отделение Гимназии № 1). Это решение было принято в ответ на растущий запрос от семей округа.

Комплексный подход к обучению станет основой работы новой группы. В штате будут работать квалифицированные специалисты: дефектологи, логопеды и психологи.

Современное оснащение группы позволит проводить эффективные коррекционно-развивающие занятия. Планируется закупка специального оборудования для работы с детьми.

Инклюзивное образование в Рузском округе выходит на новый уровень. Открытие второй группы — это значимый шаг в создании равных возможностей для всех детей.

Поддержка инициативы со стороны властей подчеркивает важность проекта. Лидия Николаевна Антонова отметила правильность выбранного пути и готовность поддерживать развитие подобных инициатив.

«Это решение станет важным вкладом в развитие системы специального образования округа и поможет большему числу детей получить необходимую поддержку и внимание специалистов,» — прокомментировал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.