В Рузе обновили тротуар в переулке Урицкого

Благоустройство территорий — это не просто ремонт, а создание комфортной среды для жизни каждого жителя. В Рузском муниципальном округе особое внимание уделяется тем местам, где горожане проводят время ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый замглавы Рузского муниципального округа Виталий Пархоменко вместе с депутатом Совета депутатов Рузского муниципального округа Николаем Анищенковым и начальником территориального управления «Руза» Владимиром Харитоновым провели обход территории переулка Урицкого в Рузе и изучили состояние пешеходной зоны, на которую ранее поступали жалобы от местных жителей.

Виталий Пархоменко проконтролировал исполнение ранее данных поручений по приведению тротуара в нормативное состояние. Старая, уже сильно изношенная тротуарная плитка была заменена новым асфальтовым покрытием. Обновленный тротуар не только приобрел более эстетичный вид, но и стал значительно комфортнее для пешеходов.

«Особое внимание мы уделяем тем местам, где наши горожане проводят время ежедневно. Именно такие территории требуют постоянного контроля и своевременного обновления. Каждый сигнал от жителей — это наш приоритет. Мы регулярно проводим проверки состояния инфраструктуры, и жители округа могут быть уверены — их обращения не остаются без внимания», — подчеркнул депутат Совета депутатов Рузского муниципального Николай Анищенков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.