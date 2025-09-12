В Рузе обнаружили место крушения военного самолета времен Великой Отечественной войны

Поисковики из отряда «Эхо Войны» р. п. Тучково ДОСААФ Московской области совершили важное открытие в районе поселка Дорохово Рузского муниципального округа. После нескольких выездов в лесной массив следопытам удалось обнаружить место крушения боевого самолета, сообщила пресс-служба администарции муниципалитета.

На месте трагедии поисковики нашли многочисленные фрагменты воздушного судна. Среди находок — части обшивки, элементы приборной доски, технологические лючки и другие детали самолета. Каждый обнаруженный артефакт тщательно очищается и изучается специалистами на предмет наличия уникальных номеров, что может помочь в установлении судьбы экипажа.

Среди значимых находок — знак парашютиста с сохранившимся номером О-32057 и остатками ткани, а также девять советских монет довоенного периода. На множестве фрагментов самолета обнаружены технологические клейма, которые помогут историкам восстановить картину произошедшего.

По предварительным данным, речь идет о самолете ДБ-3, который выполнял авианалет на вражеские артиллерийские позиции. К сожалению, на подлете к цели воздушное судно было сбито противником. Судьба экипажа на данный момент остается неизвестной.

«Поисковые работы на месте крушения продолжаются. Специалисты надеются, что дальнейшие исследования помогут установить имена погибших летчиков и отдать дань памяти героям, защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.