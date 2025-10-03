сегодня в 15:28

В Рузе Молодая Гвардия и филиал Московского политеха подписали соглашение

В стенах Тучковского филиала Московского политехнического университета состоялось значимое мероприятие — «День Молодой Гвардии». Мероприятие прошло в Рузском муниципальном округе и было направлено на развитие молодежного активизма и вовлечение студентов в общественную жизнь, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа мероприятия включала в себя несколько важных компонентов. Участники приняли участие в командных соревнованиях «АнтиИгры», где демонстрировали свои навыки в области ловкости, смекалки и командной работы.

Важной частью программы стала презентация деятельности Молодой Гвардии Единой России в Рузском округе. Студенты получили возможность познакомиться с проектами и инициативами движения, узнать о возможностях участия в общественной жизни региона.

Ключевым моментом мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между Московским областным отделением Молодой Гвардии и Тучковским филиалом Московского политехнического университета.

В церемонии подписания приняли участие директор филиала Ирина Алексеевна Шиломаева и руководитель Молодой Гвардии в Рузском округе Фарход Бахтиерович Акбаров. Их совместная работа призвана укрепить взаимодействие между образовательным учреждением и молодежной организацией.

Глава Рузского муниципального округа отметил особую значимость мероприятия, подчеркнув, что «Молодая Гвардия» является не просто организацией, а настоящей площадкой для реализации потенциала инициативных, целеустремленных и неравнодушных молодых людей.

«У нашей молодежи есть все необходимое для развития: энергия, идеи и стремление к переменам! Впереди — новые проекты и инициативы!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа.

Перспективы сотрудничества выглядят многообещающе. У молодежи Рузского округа есть все необходимое для развития: энергия, креативные идеи и стремление к позитивным переменам. Впереди — новые проекты и инициативы, которые помогут сделать регион лучше.