сегодня в 12:24

В Рузе коммунальщики очистили от снега стелу воинской доблести

В Рузском округе сотрудники «Пресни-сервис» 29 января очистили от снега стелу «Населенный пункт воинской доблести» и прилегающую территорию.

В Рузском округе на улице Солнцева коммунальные службы уделили особое внимание уборке снега у памятных обелисков. Сотрудники «Пресни-сервис» аккуратно расчистили площадь у подножия стелы «Населенный пункт воинской доблести», используя лопаты для бережного удаления снега с памятной плиты, чтобы сохранить надписи о подвиге советских солдат.

Помимо этого, рабочие навели порядок на пешеходных зонах и уличных качелях, убрав снег с сидений и лавочек. Сформированные трактором сугробы оперативно вывезли самосвалами, чтобы обеспечить свободный проход для жителей и поддерживать комфорт на площади.

Работы по уборке снега проводились в условиях затяжных снегопадов, что позволило сохранить чистоту и порядок на общественных пространствах Рузского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.