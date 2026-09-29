В Рузе благоустроят площадь Партизан

На площади Партизан обустроят парковки и входы, уложат новое мощение с учетом существующего. Проект предусматривает схему движения транспорта и пешеходов: проезды, основные и второстепенные пешеходные маршруты, входы на территорию и переходы.

На площади установят фонтан, информационные стенды, скамейки и урны. Здесь также разместят памятник, стелу и постаменты под бюсты. Появятся радиусные качели с диваном из металла и лиственницы.

Для территории разработана схема освещения, по которой установят фонари. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.