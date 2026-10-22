В Рузе благоустраивают сквер на Федеративной улице

Сквер на Федеративной улице в Рузе планируют обновить к концу ноября. Здесь обустраивают дорожки, готовят игровую площадку и монтируют освещение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев посетил сквер на Федеративной улице, где идет масштабное благоустройство. Завершить работы планируют к концу ноября.

Пешеходные дорожки еще обустраивают, но жители уже могут ими пользоваться. Лавочки готовы к установке. Рядом с будущим детским игровым комплексом разместят стол для настольного тенниса. Площадку для комплекса уже подготовили. В сквере также обустроят газон и высадят кустарники.

Электрики монтируют новую систему освещения. Для безопасности на территории установят камеры системы «Безопасный регион».

«Благоустройство сквера — это не разовая акция, а часть системной работы по созданию комфортной городской среды в округе. Знаю, что для многих этот сквер — неотъемлемая часть жизни: кто-то гулял здесь в детстве, кто-то любит утренние пробежки, а кто-то просто ценит тишину среди городской суеты», — прокомментировал Александр Горбылев.

Глава округа добавил, что держит проект на личном контроле и будет регулярно информировать жителей о ходе работ. По его словам, задача — сохранить уютную атмосферу сквера и сделать его удобнее и красивее.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что благоустройство повышает комфорт и безопасность, делает округ привлекательнее и помогает жителям больше ценить свой город и активнее участвовать в его жизни.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.