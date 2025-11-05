В Рузе 73-ю годовщину отметил 25-й радиотехнический полк ПВО

сегодня в 16:35

Знаменательное событие состоялось в Рузском муниципальном округе — 25-й радиотехнический полк противовоздушной обороны отпраздновал свой 73-й день рождения. Торжественное мероприятие посетил Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздничная церемония прошла на территории воинской части. На плацу собрались командир части полковник Алексей Полянский, военнослужащие и почетные гости. Мероприятие началось с торжественного выноса боевого знамени и исполнения гимна Российской Федерации.

В ходе торжества прозвучали искренние поздравления в адрес личного состава полка. Особое внимание было уделено ветеранам и отличившимся военнослужащим, чей вклад в обеспечение безопасности воздушного пространства неоценим.

За высокие показатели в службе ряд военнослужащих был отмечен наградами. Пять бойцов получили почетные значки Рузского муниципального округа, еще 20 человек были награждены командованием части.

Глава округа выразил искреннюю благодарность личному составу полка за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении боевых задач. Военнослужащие полка, несущие круглосуточное дежурство, обеспечивают надежную защиту воздушного пространства региона.

Профессионализм и самоотверженность воинов-радиотехников были отмечены особо. Их готовность в любых условиях встать на защиту Отечества вызывает глубокое уважение и признательность граждан.

Завершилось мероприятие торжественным маршем, который стал ярким символом силы, единства и боевой готовности воинского коллектива.

Этот праздник еще раз подчеркнул важность службы в войсках противовоздушной обороны для обеспечения безопасности нашей страны.

«Стоит отметить высокий профессионализм и самоотверженность военнослужащих, которые в любых условиях готовы встать на защиту Отечества,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.