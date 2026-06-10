Адвокат заявил, что дроперу Основе нечем платить Долиной

Адвокат Асим Алыев прокомментировал иск Ларисы Долиной о взыскании 176 млн рублей с осужденных за мошенничество с ее квартирой, сообщает RT .

Асим Алыев, ранее защищавший дропера Андрея Основу, заявил, что у его бывшего подзащитного нет денег для возмещения ущерба певице.

«У Основы ничего нет. Он из бедной семьи. Как она что-то с него взыщет? Что можно с него взыскать? Деньги, которые на карту поступали… Она ему, можно сказать, не принадлежала. Он ее передал третьим лицам», — сказал адвокат.

По словам Алыева, Основа уже находится в колонии. Он отказался обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.

Адвокат по-прежнему считает, что Основа сам стал жертвой злоумышленников. По его версии, в марте 2024 года тот по просьбе армейского друга оформил банковскую карту и передал ее товарищу из Ульяновской области. Этого человека не нашли.

Лариса Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с иском на 176 млн рублей. Ответчиками стали осужденные по делу Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.

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