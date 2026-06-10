В Кемерове подросток на мотоцикле сбил 12-летнего велосипедиста

сегодня в 17:22

В Заводском районе Кемерова 17-летний подросток без прав и шлема на мотоцикле сбил 12-летнего велосипедиста. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает Сiбдепо .

Авария произошла накануне около 19:00 на Иланском переулке. О происшествии рассказали в отделе БДД Госавтоинспекции Кузбасса.

По данным инспекторов, подросток ехал на незарегистрированном мотоцикле без документов и страховки. Он врезался в 12-летнего велосипедиста, мальчик получил серьезные травмы и попал в больницу.

Мать 17-летнего водителя привлекли к ответственности за передачу управления человеку без прав. Инспекторы также проверяют, как родители занимались воспитанием подростка.

В Госавтоинспекции напомнили взрослым, что детям нельзя передавать опасную технику и допускать их к управлению транспортом без прав.

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