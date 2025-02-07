В «Русском Радио» прокомментировали награду Юрия Киселева

Ранее он был награжден «За многолетнюю плодотворную деятельность». В этом же Указе Президента по данному основанию помимо Юрия Киселева были награждены еще четыре человека.

«Всем тем, кто утверждает голословно, подвергая сомнению правомочность награждения Юрия, хотели бы подсказать, что этим занимается отдельное подразделение в Кремле. Вы, как никто, знаете все стадии прохождения документов, что медаль просто „дать“ невозможно. Для этого в Администрации Президента Российской Федерации есть Управление по государственным наградам, внутри которого в цепочке департаментов каждый, кто представлен к награде, проходит долгий путь согласований и проверок, и, если хоть что-то в документах не соответствует требованиям Положения о государственных наградах Российской Федерации, сотрудники Управления укажут на это, или иначе пришлось бы сомневаться в их профессионализме», — следует из сообщения.

Медиагруппа заявила, что награда Юрия Киселева — это, по совокупности, награда Родины за четко выверенную жизненную позицию.

Его заслуги признаны не только наградным управлением Администрации Президента. Юрий Киселев также был награжден руководством Минобороны, МВД, главой Казачества, является членом Общественного Совета при ГУ МВД России по городу Москве.