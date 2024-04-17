В «Русском лесу» Серпухова растет старовозрастная сосна

Сертификационная комиссия всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» внесла сосну из Шатовского участкового лесничества в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. В лесничестве «Русский лес» получили подтверждающий сертификат, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Теперь при проведении голосования по выбору Дерева года наши земляки смогут отдать свой голос за эту сосну, растущую на территории популярного места отдыха горожан — ООПТ „Городской Бор“ города Серпухова», — подтвердил директор филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Алексей Талалаев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.