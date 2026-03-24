В рунете запустили игру о востребованных профессиях в энергетике

Пользователям рунета теперь доступен интерактивный проект о профессиях в энергетической сфере. Он предлагает угадать, какие специалисты действительно задействованы на современном нефтеперерабатывающем заводе, а какие являются вымышленными, сообщила пресс-служба МНПЗ.

НПЗ представляют собой сложные технологические объекты, где работают представители множества различных направлений.

Игру разработал онлайн-журнал об энергетике «Энергия+». По информации издания, в игре присутствует режим «соревнования», который позволяет организовать интеллектуальный турнир с приятелями. За верные ответы участники получают баллы, и на их основе формируется рейтинг игроков. Проект размещен на площадках научно-популярного издания в социальных сетях.

В основе правильных ответов лежат реальные профессии, существующие на Московском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в столичном районе Капотня. Это предприятие считается одним из самых современных в отрасли: здесь трудится свыше 2600 человек, а общее число различных технических и гуманитарных специальностей достигает около ста.

Помимо химиков и инженеров, на заводе востребованы креативные, цифровые и сервисные компетенции. В рамках масштабной модернизации производства здесь внедряются новейшее оборудование и передовые технологии, а также создаются новые высокотехнологичные рабочие места. На МНПЗ регулярно открыты вакансии по актуальным рабочим специальностям.