В Rublevo Business Park (64-й км МКАД) готовится к открытию банный комплекс «Голден Бани». Пространство площадью 907 кв. м на первом этаже бизнес-центра объединит русскую парную, хаммам, бассейн с купелями и ресторан.

Основатель проекта Дмитрий Феськов подчеркнул особый подход к созданию комплекса: «Мы соединяем традиции русского парения с современной инженерией и сервисом высокого уровня. Для меня важно самому пользоваться пространством — это помогает держать качество под контролем».

Концепция создавалась для мужчин 30–55 лет — здесь можно провести переговоры в приватной обстановке или восстановить силы без необходимости ехать далеко.

Коммерческий директор Rublevo Business Park Никита Константинов отметил значимость нового формата: «Для нас „Голден Бани“ — элемент, который подчеркивает позиционирование всего бизнес-парка. Пять минут от офиса до полноценной перезагрузки — тот стандарт, который мы предлагаем».

Комплекс будет открыт не только для арендаторов, но и для всех желающих — жителей и гостей запада столицы.