В РПЦ рассказали, кому запрещено поститься

Митрополит Марк: не нужно заставлять поститься тех, кто болеет

У православных россиян проходит Великий пост, во время которого нужно придерживаться строгих ограничений и духовного самосовершенствования. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскрыл, кому нельзя ограничивать себя в еде в эти дни, сообщает 62info.ru .

Он отметил, что все вопросы нужно обсуждать разумно. Важно принимать во внимание условия, в которых проживают люди.

Митрополит подчеркнул, что не нужно заставлять поститься тех, кто болеет, нельзя навязывать ограничения в еде силой. Поститься важно, но также нужно молиться и с любовью относиться к близким.

Великий пост в России проходит с 23 февраля по 11 апреля. 12 числа будет Пасха.

