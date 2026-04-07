В РПЦ раскритиковали россиян, отпраздновавших Пасху на неделю раньше из-за VPN

Замглавы отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Русской православной церкви (РПЦ) Вахтанг Кипшидзе заявил, что те, кто из-за VPN отпраздновал Пасху на неделю раньше, «не имеют представления о православном христианстве», сообщает «Подъем» .

Ранее стало известно, что некоторые россияне из-за измененного интернет-подключения отметили католическую Пасху. С включенным VPN поисковик выдавал дату католического праздника (5 апреля), так как чаще всего сервер подключения находится в европейских странах.

«Тот, кто имеет хоть какое-то представление о православном христианстве, посещает Церковь, обращается хотя бы изредка к церковным медиа, не перепутает дату Пасхи, независимо не только от VPN, а даже, не побоюсь сказать, от самого интернета», — прокомментировал Кипшидзе.

Ранее в социальных сетях завирусилось видео с большим суши-куличом. При этом не все пользователи оценили такой символ православного праздника.

В текущем году православные христиане празднуют Пасху 12 апреля (30 марта по старому стилю).

