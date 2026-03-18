«Мы все дальше от Бога»: «еретический» суши-кулич с креветками взорвал соцсети

В социальных сетях завирусилось видео с большим суши-куличом. При этом не все пользователи оценили такой символ православного праздника.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина разрезает большой суши-кулич на две части и демонстрирует его начинку. По словам автора необычного блюда, внутри «много лосося, креветок, авокадо, икры и сыра „Чеддер“».

В комментариях часть пользователей положительно оценили суши-кулич, однако некоторые назвали «перебором» необычное блюдо.

«Святой праздник Пасхи уже не праздник, а повод для трендов… люди с ума сходят», — написал один из пользователей.

Еще один комментатор считает, что «с каждым днем мы все дальше от Бога».

