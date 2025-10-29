В РПЦ назвали «стебом» подарок в виде «годовой подписки» на молебен

В РПЦ заявили, что «годовая подписка» на молебен не спасет душу

В РПЦ высказались по поводу случая, ставшего вирусным в социальных сетях, когда жительница Уфы преподнесла подруге в качестве подарка на день рождения молебен в монастыре. Декан историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, иерей Андрей Постернак назвал такой подарок «стебом» и подчеркнул неприемлемость потребительского подхода к духовным вопросам, сообщает Life.ru .

«Мне кажется, что это видео, в котором девушка оплачивает 365 свечей, дарит их подруге и за подругу будут ставить свечу в храме каждый день, — какой-то, выражаясь молодежным жаргоном, стеб. В том смысле, что нельзя это вообще как-то серьезно воспринимать», — отметил он.

Священник акцентировал внимание на том, что спасение души требует осмысленного подхода и не должен сводиться к механическому выполнению обрядов. По его мнению, подобные действия близки к магическому мышлению, когда индивид ожидает получить «духовную поддержку» посредством простой оплаты религиозных услуг.

Представитель церкви уточнил, что настоящая духовная жизнь предполагает серьезный подход, личное участие и отказ от любого проявления показной набожности. Он рекомендовал верующим, озабоченным вопросами спасения своей души, обращаться непосредственно в храм для личной беседы со священником, что станет отправной точкой на пути сознательного духовного роста.

