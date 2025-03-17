В РПЦ назвали «кринжем» идею мини-юбок для повышения рождаемости

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что идея депутата гордумы Тарусы носить мини-юбки вряд ли поможет повышению рождаемости, сообщает Газета.ru .

«В последнее время в молодежной среде популярно слово „кринж“. Наверное, оно достаточно адекватно описывает предложение этого депутата», — сказал Кипшидзе.

По его словам, к ценностям и демографии такие идеи не имеют никакого отношения.

Руденко опубликовал в соцсетях пост, в котором от лица депутатов посоветовал жительницам города чаще носить мини-юбки в теплое время года. В ответ на комментарий Кипшидзе в беседе с журналистами он также заявил, что это «ихние проблемы».

Кроме того, в Госдуме Руденко посоветовали не заглядывать под юбки, а заняться проблемами региона.