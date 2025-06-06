В Ростове возбудили дело после двухдневного плена и избиения женщины

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который почти двое суток удерживал и жестоко избивал свою 38-летнюю сожительницу, сообщает Telegram-канал Baza .

Пострадавшая Марина, работающая продавцом вместе с обидчиком, рассказала, что поводом для расправы стал её отказ впустить пьяного Михаила в свою квартиру вечером 26 мая.

На следующий день мужчина, обычно не проявлявший агрессии, предложил подвезти её на работу, но вместо этого увез в безлюдное место у реки Миус. Там в течение 48 часов он избивал женщину, требуя признать свою «вину». Лишь глубокой ночью 29 мая измученной жертве удалось бежать. Медики зафиксировали у Марины 89 телесных повреждений различной степени тяжести.

Следователи квалифицировали действия подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса: истязание и незаконное лишение свободы. Особую общественную огласку делу придаёт как особая жестокость преступления, так и тот факт, что агрессор, имеющий официальную семью, до этого момента три года скрывал свою склонность к насилию.