В Россию вернутся 25 жителей Курской области, вывезенных на Украину

Москалькова: 28 марта в РФ вернутся 25 человек, вывезенных из Курской области

В пятницу, 28 марта, в Россию должны вернуться 25 жителей Курской области, которых ранее вывезли на Украину. Всего на подконтрольной Киеву территории осталось 72 жителя этого приграничного региона, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с «Интерфаксом» .

По словам уполномоченного по правам человека, украинские военные вывозили жителей Курской области в Сумы. Российская сторона «надеется забрать» 25 своих граждан уже завтра, 28 марта, сказала Москалькова.

«Всего их осталось 72 человека, но завтра удастся забрать только 25 курян», -добавила омбудсмен.

Москалькова отметила, что Украина пока не согласовывает возвращение оставшихся жителей курского приграничья, ссылаясь на то, что на этих людей «не оформлены документы для пересечения границы».