В Россию вернули украденную в середине 90-х виолончель

Итальянские силовики вернули в Россию виолончель XVII века, украденную в 1995 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инструмент был произведен итальянским мастером Джованни Батиста Роджери, одним из учеников Николо Амати.

ФГБУК «Российский национальный музей музыки» передал его во временное пользование в 1995 году и был похищен.

«Виолончель внесли в информационную базу Интерпола. В 2018 году инструмент обнаружили выставленным на продажу на аукционе во Франции. Его сняли с торгов и после экспертизы вернули в Россию, сказано в сообщении.