В Российском университете спорта раскрыли, как готовят операторов FPV-дронов для СВО

Сотрудники Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» придумали, как готовить операторов FPV-дронов для нужд спецоперации на Украине. Автором проекта выступил завкафедрой теории и методики компьютерного спорта, шахмат и цифровых технологий вуза Михаил Новоселов, сообщает RuNews24 .

По его словам, ключевая особенность методики состоит в том, что пилоты во время обучения имитируют разведку и атаку.

«Помимо прочего, слушатели курса сами проводят текущий ремонт FPV-дронов, изучают устройство дрона, аэронавигацию, психологические аспекты пилотирования, летают на симуляторе», — поделился ученый.

Программа обучения рассчитана на 3 недели. Представители министерства обороны РФ сами подбирают и направляют военнослужащих в университет, где их в дальнейшем учат управлять БПЛА.

Бойцы проживают и проходят обучение на территории учреждения. После военным нужно сдать спецэкзамен. Подготовку уже прошли 4 группы по 8 человек.