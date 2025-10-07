В российском сегменте Сети распространились 342 дипфейка за 9 месяцев 2025 года

Количество поддельных видео в российском интернете бьет рекорды, сообщает АНО «Диалог Регионы». За первые 9 месяцев текущего года специалисты организации обнаружили 342 уникальных дипфейка, что в 4,1 раза превышает показатели всего прошлого года, пишет «Лапша Медиа» .

Сентябрь стал месяцем с самым большим числом фальшивых роликов. Специалисты смогли обнаружить на просторах Сети 65 видеоподделок.

По словам начальника управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергея Маклакова, с осени прошлого года наблюдается стабильный рост числа уникальных дипфейков в России — примерно в 1,5-2 раза каждые 3 месяца. Эксперт связывает эту тенденцию с существенным улучшением качества видеогенерирующих нейросетей.

Количество фальшивых видеоматериалов значительно увеличилось: по данным специалистов, за неполные 10 месяцев 2025 года обнаружено почти в 6 раз больше дипфейков, чем за предыдущий год целиком.

По словам Маклакова, основными мишенями подделок (почти 80% случаев) становятся региональные руководители и представители государственной власти. Особенно часто подвергался атакам глава Белгородской области Вячеслав Гладков, против него было создано 15 различных фальшивых видео.

29 октября в столице пройдет третий международный форум «Диалог о фейках 3.0», где эксперты поделятся информацией о наиболее распространенных видах дипфейков и методах борьбы с ними.

