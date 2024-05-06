В Новгородской области на 2 пешеходных перехода потратят 218 млн рублей

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На трассе М-10 построят два надземных пешеходных перехода за 218 млн рублей

В Новгородской области управление дороги «Россия» объявило конкурсы на постройку двух надземных пешеходных переходов на автотрассе М-10. Обе переправы разместят в Валдайском районе в сумме за 218 миллионов рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Один пешеходный переход построят поблизости от Валдая за 105 млн рублей. Второй возведут на 407-м километре М-10, цена — 113 миллионов рублей.

Победивший в конкурсе подрядчик должен будет окончить работы до 18 декабря 2024 года.

Переходы, кроме прочего, намерены оснастить охранно-пожарной сигнализацией. Внутри переправ оборудуют противоскользящую полосу и тактильную разметку.