В Российской международной академии туризма в Химках проведут день открытых дверей

В городском округе Химки 29 июня в Российской международной академии туризма пройдет день открытых дверей. Кафедра туризма и гостиничного дела приглашает учащихся школ, колледжей и родителей. Будущих студентов познакомят с различными специальностями колледжа, представят программы бакалавриата, передает пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Желаю новым абитуриентам выбрать именно то направление, которым они и дальше по жизни будут заниматься и работать», — сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

РМАТ — это система непрерывного профессионального образования в сфере туризма и гостеприимства, управления, педагогики, психологии, юриспруденции, таможенного дела и дизайна. На базе академии можно получить среднее профессиональное образование, второе высшее образование, а также пройти курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку.

Абитуриенты могут выбрать любую удобную форму обучения: очную, очно-заочную, а также заочную, в том числе с элементами дистанционного обучения. В академии доступны все уровни обучения и действует отсрочка службы в армии.

Учреждение расположено по адресу: мкр. Сходня, ул. Горького, дом 7. Телефон приёмной комиссии: +7 (495) 574-01-32. Начало в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.