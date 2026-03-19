В российских школах появится курс «Моя семья» для начальных классов

С 1 сентября в российских школах появится внеурочный курс «Моя семья». Автор-разработчик Татьяна Поликарпова рассказала, что для учеников 1–4 классов уже созданы учебные пособия, включенные в федеральный перечень, сообщает РИА Новости .

В Минпросвещения уточнили, что курс не является обязательным. Школы смогут вводить его по своему усмотрению, в том числе с учетом запросов родителей. Занятия планируется проводить примерно раз в месяц.

Программа разделена по классам. Для первоклассников главная тема — любовь: как семья учит ребенка жить в обществе, любить близких и Родину.

Во втором классе курс посвящен традиционным духовно-нравственным ценностям: крепкой семье, ценности жизни, любви к Родине, исторической памяти, достоинству и свободе.

Третьеклассники будут изучать добрые качества и добродетели, которые формируются в семье. А пособия для четвертого класса расскажут об отношениях между взрослыми и детьми.

